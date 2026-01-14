Matinée Boudin-Saucisse Beauzac
Matinée Boudin-Saucisse Beauzac dimanche 1 février 2026.
Matinée Boudin-Saucisse
salle espace des Remparts Beauzac Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Matinée Boudin-Sausisse à la salle des Remparts à Beauzac. Boudin ou saucisse + pommes de terre + 1 boisson, sur place ou à emporter (avec vos contenants) . Réservation avant le 25 janvier par mail ou en ligne sur hello asso.
salle espace des Remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Boudin-Sausage Matinee at the Salle des Remparts in Beauzac. Boudin or sausage + potatoes + 1 drink, on the spot or to take away (with your own containers). Reservations by January 25 by e-mail or online at hello asso.
L’événement Matinée Boudin-Saucisse Beauzac a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron