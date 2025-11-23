Matinée boudins & diots

salle de saint martin des rosiers Albon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Ambiance conviviale, restauration salée (boudins/diots).

Ouverture des ventes à partir de 9h.

.

salle de saint martin des rosiers Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 59 22

English :

Friendly atmosphere, savoury food (boudins/diots).

Sales open at 9am.

German :

Gesellige Atmosphäre, herzhafte Speisen (Blutwurst/diots).

Verkaufsbeginn ab 9 Uhr.

Italiano :

Atmosfera amichevole, cibo salato (sanguinaccio/dip).

Le vendite sono aperte alle 9.00.

Espanol :

Ambiente acogedor, comida sabrosa (morcilla/dip).

Ventas abiertas a las 9 de la mañana.

L’événement Matinée boudins & diots Albon a été mis à jour le 2025-11-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche