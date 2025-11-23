Matinée boudins & diots Albon
Matinée boudins & diots Albon dimanche 23 novembre 2025.
Matinée boudins & diots
salle de saint martin des rosiers Albon Drôme
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Ambiance conviviale, restauration salée (boudins/diots).
Ouverture des ventes à partir de 9h.
salle de saint martin des rosiers Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 59 22
English :
Friendly atmosphere, savoury food (boudins/diots).
Sales open at 9am.
German :
Gesellige Atmosphäre, herzhafte Speisen (Blutwurst/diots).
Verkaufsbeginn ab 9 Uhr.
Italiano :
Atmosfera amichevole, cibo salato (sanguinaccio/dip).
Le vendite sono aperte alle 9.00.
Espanol :
Ambiente acogedor, comida sabrosa (morcilla/dip).
Ventas abiertas a las 9 de la mañana.
