Matinée caillettes et diots Châteauneuf-de-Galaure

Matinée caillettes et diots

2 rue du Boulodrome Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Début : 2026-02-01 08:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Venez passer une matinée conviviale avec la vente de caillettes et de diots et dégustation sur place. Buvette.

2 rue du Boulodrome Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 68 37 mic.bourgeon@gmail.com

English :

Come and spend a convivial morning with the sale of caillettes and diots and tasting on the spot. Refreshment bar.

