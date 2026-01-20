Matinée caillettes et diots Châteauneuf-de-Galaure
Matinée caillettes et diots Châteauneuf-de-Galaure dimanche 1 février 2026.
Matinée caillettes et diots
2 rue du Boulodrome Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 08:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Venez passer une matinée conviviale avec la vente de caillettes et de diots et dégustation sur place. Buvette.
.
2 rue du Boulodrome Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 68 37 mic.bourgeon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and spend a convivial morning with the sale of caillettes and diots and tasting on the spot. Refreshment bar.
L’événement Matinée caillettes et diots Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche