MATINÉE CARDIO À AQUAJADE Saint-Brevin-les-Pins
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
MATINÉE CARDIO À AQUAJADE
Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Opération rentrée: brûler les excès de l’été
Matinée cardio, se dépasser, bouger et passer un bon moment ! .
Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 99 70 aquajade@vert-marine.com
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English :
L’événement MATINÉE CARDIO À AQUAJADE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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