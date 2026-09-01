Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

MATINÉE CARDIO À AQUAJADE

Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Opération rentrée: brûler les excès de l’été

Matinée cardio, se dépasser, bouger et passer un bon moment ! .

Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 99 70 aquajade@vert-marine.com

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English :

L’événement MATINÉE CARDIO À AQUAJADE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin