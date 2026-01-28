Matinée cartons Trensacq
Matinée cartons Trensacq mercredi 4 mars 2026.
Matinée cartons
Salle des fêtes de Trensacq Trensacq Landes
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
??? Matinée cartons vides à Trensacq ???
Rendez-vous le mardi 4 mars à la salle des fêtes de Trensacq pour une matinée de jeu libre et créatif autour des cartons !
Ici, pas de jouets classiques… juste des cartons, de l’imagination et des enfants qui inventent, construisent, explorent et s’amusent à leur rythme ?????
?? Ouvert aux enfants jusqu’à 6 ans
?? Gratuit
?? Sans inscription
Un moment simple, ludique et plein de surprises pour stimuler la créativité, développer la motricité et partager un temps complice en famille ??
Cabanes, voitures, maisons, châteaux… avec des cartons, tout devient possible ! .
Salle des fêtes de Trensacq Trensacq 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 25 82 parentalite@coeurhautelande.fr
