Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes
Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes samedi 22 novembre 2025.
Matinée ciné
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:15:00
fin : 2025-11-22 11:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Matinée ciné le loup
Des histoires animées plein les yeux pour une matinée pas comme les autres.
10h15-11h30 3-5 ans
11h30-12h15 + de 7 ans .
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Matinée ciné Caulnes a été mis à jour le 2025-11-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme