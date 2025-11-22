Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes

Matinée ciné

Caulnes Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-22 10:15:00

fin : 2025-11-22 11:30:00

2025-11-22

Matinée ciné le loup

Des histoires animées plein les yeux pour une matinée pas comme les autres.

10h15-11h30 3-5 ans

11h30-12h15 + de 7 ans .

