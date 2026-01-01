Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes

Matinée ciné

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31 11:15:00

2026-01-31

Des histoires animées plein les yeux pour une matinée pas comme les autres.

10h15-11h30 3-6 ans
11h30-12h15 + de 7 ans

Au 2ème étage de la médiathèque
Sur insciption

de 10h30 à 11h15 à partir de 3 ans

Sur inscription   .

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22 

