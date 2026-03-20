Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes
Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes samedi 4 avril 2026.
Matinée ciné
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 11:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Matinée ciné
Des histoires animées plein les yeux pour une matinée pas comme les autres.
Au 2ème étage de la Médiathèque
A partir de 3 ans
Sur inscription .
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
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English :
L’événement Matinée ciné Caulnes a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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