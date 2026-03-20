Matinée ciné Rue de la Ville Cherel Caulnes

Matinée ciné

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Matinée ciné

Des histoires animées plein les yeux pour une matinée pas comme les autres.

Au 2ème étage de la Médiathèque

A partir de 3 ans

Sur inscription .

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22

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English :

L’événement Matinée ciné Caulnes a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme