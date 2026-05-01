Martiel

Matinée citoyenne

Le bourg Martiel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La municipalité vous invite à participer à une matinée dédiée au nettoyage de chemin de randonnées et de quelques éléments patrimoniaux.

Départ depuis la mairie.

Cette initiative s’adresse à tous habitants, randonneurs, cyclistes, motocyclistes, et tous les usagers des chemins. Même si vous ne vous sentez pas en capacité d’effectuer certaines tâches, votre présence à elle seule sera un encouragement pour tous !

Munissez vous de gants.

Café et apéritif offert. Pique nique sorti du sac sur l’aire de pique nique de la Miquélie. .

Le bourg Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 41 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The municipality invites you to take part in a morning dedicated to cleaning up hiking trails and heritage features.

Departure from the town hall.

L’événement Matinée citoyenne Martiel a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)