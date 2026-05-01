Matinée citoyenne Martiel
Matinée citoyenne Martiel samedi 23 mai 2026.
Martiel
Matinée citoyenne
Le bourg Martiel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La municipalité vous invite à participer à une matinée dédiée au nettoyage de chemin de randonnées et de quelques éléments patrimoniaux.
Départ depuis la mairie.
Cette initiative s’adresse à tous habitants, randonneurs, cyclistes, motocyclistes, et tous les usagers des chemins. Même si vous ne vous sentez pas en capacité d’effectuer certaines tâches, votre présence à elle seule sera un encouragement pour tous !
Munissez vous de gants.
Café et apéritif offert. Pique nique sorti du sac sur l’aire de pique nique de la Miquélie. .
Le bourg Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 41 20
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English :
The municipality invites you to take part in a morning dedicated to cleaning up hiking trails and heritage features.
Departure from the town hall.
L’événement Matinée citoyenne Martiel a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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