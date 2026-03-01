Matinée citoyenne nettoyage de la commune

7 Rue du Bourg La Selle-en-Hermoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Après déjà un an, vous avez tous remarqué que les bas côtés de nos routes étaient à nouveau jonchés de détritus arrivés là par l’incivilité de certains… La commune de La Selle en Hermoy vous propose une nouvelle mobilisation pour lui redonner de l’éclat. Photo de groupe et pot de l’amitié offerts.

Après déjà un an, vous avez tous remarqué que les bas côtés de nos routes étaient à nouveau jonchés de papiers, paquets de cigarettes, bouteilles et autres détritus arrivés là par l’incivilité de certains… La commune de La Selle en Hermoy vous propose une nouvelle mobilisation pour lui redonner de l’éclat. Photo de groupe et pot de l’amitié offerts. .

7 Rue du Bourg La Selle-en-Hermoy 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 10 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a year already, you’ve all noticed that the verges of our roads are once again littered with garbage that has been brought there by the incivility of some? The commune of La Selle en Hermoy invites you to take part in a new campaign to restore the roadside to its former glory. Group photo and welcome drink offered.

L’événement Matinée citoyenne nettoyage de la commune La Selle-en-Hermoy a été mis à jour le 2026-02-28 par OT 3CBO