Matinée citoyenne Nettoyage de printemps

5 place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Opération ville propre agissons pour l’environnement ! Participez au grand nettoyage de printemps de Niederbronn-les-Bains. Un rendez-vous citoyen, convivial et printanier à ne pas manquer.

Opération ville propre agissons pour l’environnement ! Participez au grand nettoyage de printemps de Niederbronn-les-Bains. Un rendez-vous citoyen, convivial et printanier à ne pas manquer. Une collation sera offerte à chaque participant. Sur inscription. 0 .

5 place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

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English :

Opération ville propre: let’s take action for the environment! Take part in the Niederbronn-les-Bains spring clean-up. A not-to-be-missed civic, friendly and springtime event.

L’événement Matinée citoyenne Nettoyage de printemps Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte