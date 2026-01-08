Matinée citoyenne Nettoyage de printemps Niederbronn-les-Bains
Matinée citoyenne Nettoyage de printemps Niederbronn-les-Bains samedi 11 avril 2026.
Matinée citoyenne Nettoyage de printemps
5 place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Opération ville propre agissons pour l’environnement ! Participez au grand nettoyage de printemps de Niederbronn-les-Bains. Un rendez-vous citoyen, convivial et printanier à ne pas manquer.
Opération ville propre agissons pour l’environnement ! Participez au grand nettoyage de printemps de Niederbronn-les-Bains. Un rendez-vous citoyen, convivial et printanier à ne pas manquer. Une collation sera offerte à chaque participant. Sur inscription. 0 .
5 place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr
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English :
Opération ville propre: let’s take action for the environment! Take part in the Niederbronn-les-Bains spring clean-up. A not-to-be-missed civic, friendly and springtime event.
L’événement Matinée citoyenne Nettoyage de printemps Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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