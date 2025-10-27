Matinée citoyenne pour le nettoyage du cimetière Albas

Matinée citoyenne pour le nettoyage du cimetière Albas lundi 27 octobre 2025.

Comme chaque année, la commune organise une matinée citoyenne afin de mettre en état notre cimetière à quelques jours de la Toussaint. Toutes les bonnes volontés sont invitées à participer à ce chantier qui se clôturera par un apéritif convivial. .

Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 21

As every year, the commune organizes a citizens’ morning to tidy up our cemetery in the run-up to All Saints’ Day

Wie jedes Jahr organisiert die Gemeinde einen Bürgermorgen, um unseren Friedhof wenige Tage vor Allerheiligen in Ordnung zu bringen

Come ogni anno, il Comune organizza una mattinata cittadina per ripulire il nostro cimitero in vista della festa di Ognissanti

Como todos los años, la comuna organiza una mañana ciudadana para limpiar nuestro cementerio en vísperas de la fiesta de Todos los Santos

