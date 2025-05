MATINÉE CITOYENNE – Saint-Geniès-de-Fontedit, 24 mai 2025 07:00, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Hérault

MATINÉE CITOYENNE avenue du stade Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Une matinée consacrée au ramassage des déchets dans la commune, en fonction du nombre de personnes, des équipes seront constituées munies d’un plan des rues à traiter.

.

avenue du stade

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

A morning dedicated to collecting garbage in the commune. Depending on the number of people, teams will be formed with a map of the streets to be treated.

German :

Ein Vormittag, der dem Einsammeln von Müll in der Gemeinde gewidmet ist. Je nach Anzahl der Personen werden Teams gebildet, die mit einem Plan der zu bearbeitenden Straßen ausgestattet sind.

Italiano :

Una mattinata dedicata alla raccolta dei rifiuti nel comune. A seconda del numero di persone, verranno formate delle squadre con una mappa delle strade da trattare.

Espanol :

Mañana dedicada a la recogida de basuras en el municipio. Dependiendo del número de personas, se formarán equipos con un mapa de las calles a tratar.

L’événement MATINÉE CITOYENNE Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OT AVANT-MONTS