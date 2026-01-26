Matinée cochon rue des Artisans Châtillon-Saint-Jean

Matinée cochon

rue des Artisans Devant le tabac chez la B Châtillon-Saint-Jean Drôme

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Le club de pétanque organise une vente de boudin (10€ le mètre), de caillettes (10€ les 4) et saucisses de couenne et herbes (5€ les 2).

Il est nécessaire de réserver vos produits !

+33 6 21 19 10 48

English :

The pétanque club is organizing a sale of boudin (10? per meter), caillettes (10? per 4) and sausages with rind and herbs (5? per 2).

Please reserve your products in advance!

L’événement Matinée cochon Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-01-26 par Valence Romans Tourisme