Matinée cochon rue des Artisans Châtillon-Saint-Jean dimanche 1 février 2026.
rue des Artisans Devant le tabac chez la B Châtillon-Saint-Jean Drôme
Début : 2026-02-01 08:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Le club de pétanque organise une vente de boudin (10€ le mètre), de caillettes (10€ les 4) et saucisses de couenne et herbes (5€ les 2).
Il est nécessaire de réserver vos produits !
rue des Artisans Devant le tabac chez la B Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 19 10 48
English :
The pétanque club is organizing a sale of boudin (10? per meter), caillettes (10? per 4) and sausages with rind and herbs (5? per 2).
Please reserve your products in advance!
