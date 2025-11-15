Matinée complicité parents et ados, a chacun son moment Ferrette

Matinée complicité parents et ados, a chacun son moment

Envie de te poser, de discuter entre potes ou juste de souffler un peu ? Découvre ton spot détente, zéro stress mangas à gogo, babyfoot, poufs géants… ! Réservation obligatoire

ATELIER RELAXATION & AUTOMASSAGE

10h-11h | Parents uniquement | Avec Emily Schmitt (inscription obligatoire, places limitées)

Un temps pour les parents, animé par une professionnelle du bien-être. Apprenez des gestes simples pour vous détendre et gérer le stress

–> CAFÉ PAPOTE

11h-11h30 | Parents uniquement

Un espace chaleureux pour échanger librement, partager vos réussites, doutes et astuces. Un moment pour souffler, se soutenir et prendre du recul sur sa parentalité.

–> ATELIER COIFFURE COMPLICITÉ

11h-12h | Parents & ados (inscription obligatoire, places limitées)

Un atelier ludique où on se coiffe mutuellement, en s’inspirant des documentaires de la médiathèque. Tresses, chignons, coiffures rigolotes,… tout est permis !

–> ESPACE FLEMME !

10h-12h30 | Ados | En continu

Envie de te poser, de discuter entre potes ou juste de souffler un peu ? Découvre ton spot détente, zéro stress :mangas à gogo, babyfoot, poufs géants… !



ET D’AUTRES ÉVÉNEMENTS PARENTS/ENFANTS DANS LES VILLAGES DU SUNDGAU



La Communauté de Communes Sundgau participe à la 6¿ édition de Novembre pour les parents , un événement coordonné par le Réseau Parents 68 et soutenu par la Caf Allocations familiales du Haut-Rhin. Tout au long du mois de novembre, des animations gratuites sont proposées aux familles du Sundgau pour:

parler du burnout parental

se détendre avec des ateliers bien-être

partager des moments complices avec ses enfants

vivre une journée nature en famille



Dans plusieurs communes du territoire Dannemarie, Illfurth, Durmenach, Altkirch, Bernwiller, Seppois-le-Bas, Hirsingue, Wittersdorf, Altenach…

Quelques dates à ne pas manquer

4/11 Café des Parents “Baby Clash” Dannemarie

8/11 Rallye Poussette Durmenach

15/11 Journée Familles Maison de la Nature du Sundgau

21/11 Conférence “Burnout parental” Dannemarie

28/11 Enquête de famille Parents/Ados Seppois-le-Bas

Être parent, c’est aussi savoir prendre soin de soi. Ces temps d’échange sont là pour vous accompagner, vous écouter et vous ressourcer.

Programme complet à télécharger https://cc-sundgau.fr/…/10/programme-complet-NVP-2025.pdf id= PRODUITS_COMMENTAIRE name= PRODUITS_COMMENTAIRE >Un mois pour souffler, échanger et se ressourcer voici NOVEMBRE POUR LES PARENTS !



ÉVÉNEMENT MATINÉE COMPLICITÉ PARENTS & ADOS, A CHACUN SON MOMENT !

Samedi 15 novembre, 10h 12h30

Dans le cadre de Novembre pour les parents , porté par le réseau Parent 68 et la CAF, plusieurs ateliers vous sont proposés à la médiathèque entre partage, détente, échanges en solo ou en duo

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

