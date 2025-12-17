Matinée connec’thé Vendays-Montalivet

Matinée connec’thé Vendays-Montalivet jeudi 22 janvier 2026.

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22

Date(s) :
2026-01-22

Apprenez à utiliser internet en toute sécurité et en bonne compagnie autour d’un thé. Sur inscription, à la Médiathèque de Vendays (sur inscription) Gratuit   .

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 18 48 

