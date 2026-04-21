Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil Place du marché La Turballe
Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil Place du marché La Turballe mardi 21 avril 2026.
La Turballe
Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 11:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
En avril, ne te découvre pas d’un fil.
Les contes sont plein d’histoires de mues, de métamorphoses, d’êtres masqués, cachés… On connaît Peau d’âne, mais tant d’autres femmes et hommes sont dissimulé/es sous des apparences trompeuses, qu’il est souvent dangereux de découvrir.
Avec Hélène, allons donc à leur rencontre !
De beaux contes merveilleux, pour tout public à partir de 7 ans
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Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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L’événement Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil La Turballe a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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