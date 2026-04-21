Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil Place du marché La Turballe

La Turballe

Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 11:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

En avril, ne te découvre pas d’un fil.

Les contes sont plein d’histoires de mues, de métamorphoses, d’êtres masqués, cachés… On connaît Peau d’âne, mais tant d’autres femmes et hommes sont dissimulé/es sous des apparences trompeuses, qu’il est souvent dangereux de découvrir.

Avec Hélène, allons donc à leur rencontre !

De beaux contes merveilleux, pour tout public à partir de 7 ans

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Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil La Turballe a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44