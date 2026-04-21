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Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil Place du marché La Turballe

Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil Place du marché La Turballe mardi 21 avril 2026.

Lieu : Place du marché

Adresse : Café épicerie le Plan B

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Turballe

Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 11:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :
2026-04-21

En avril, ne te découvre pas d’un fil.
Les contes sont plein d’histoires de mues, de métamorphoses, d’êtres masqués, cachés… On connaît Peau d’âne, mais tant d’autres femmes et hommes sont dissimulé/es sous des apparences trompeuses, qu’il est souvent dangereux de découvrir.
Avec Hélène, allons donc à leur rencontre !

De beaux contes merveilleux, pour tout public à partir de 7 ans
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Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12  association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Matinée contes Ne te découvre pas d’un fil La Turballe a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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