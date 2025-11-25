Matinée contre les violences faites aux femmes Gendarmerie du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Début : 2025-11-25 08:30:00
fin : 2025-11-25 12:15:00
2025-11-25
En Novembre, tous ensemble contre les violences faites aux femmes ! Journée de différents ateliers (self-défense, yoga, zumba, moment de massage…).
Gendarmerie du Puy-en-Velay 21 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 52 00
English :
In November, let’s all fight violence against women! A day of various workshops (self-defence, yoga, zumba, massage…).
German :
Im November: Gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen! Tag mit verschiedenen Workshops (Selbstverteidigung, Yoga, Zumba, Massagemoment…).
Italiano :
A novembre, unitevi per combattere la violenza contro le donne! Una giornata di workshop diversi (autodifesa, yoga, zumba, massaggio…).
Espanol :
En noviembre, ¡trabajemos juntos para combatir la violencia contra las mujeres! Una jornada de diferentes talleres (defensa personal, yoga, zumba, masajes…).
