Matinée contre les violences faites aux femmes Gendarmerie du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Matinée contre les violences faites aux femmes

Gendarmerie du Puy-en-Velay 21 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-25 08:30:00

fin : 2025-11-25 12:15:00

2025-11-25

En Novembre, tous ensemble contre les violences faites aux femmes ! Journée de différents ateliers (self-défense, yoga, zumba, moment de massage…).

English :

In November, let’s all fight violence against women! A day of various workshops (self-defence, yoga, zumba, massage…).

German :

Im November: Gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen! Tag mit verschiedenen Workshops (Selbstverteidigung, Yoga, Zumba, Massagemoment…).

Italiano :

A novembre, unitevi per combattere la violenza contro le donne! Una giornata di workshop diversi (autodifesa, yoga, zumba, massaggio…).

Espanol :

En noviembre, ¡trabajemos juntos para combatir la violencia contra las mujeres! Una jornada de diferentes talleres (defensa personal, yoga, zumba, masajes…).

