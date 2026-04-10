Matinée créative et détente Vouziers
Matinée créative et détente Vouziers vendredi 1 mai 2026.
Vouziers
Matinée créative et détente
Vouziers Ardennes
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Séance de yoga et création de chapelet en pierre avec Les Méditations d’Aliséa
.
Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88
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English :
Yoga session and stone rosary creation with Les Méditations d’Aliséa
L’événement Matinée créative et détente Vouziers a été mis à jour le 2026-04-08 par Ardennes Tourisme
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