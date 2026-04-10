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Matinée créative et détente Vouziers

Matinée créative et détente Vouziers

Matinée créative et détente Vouziers vendredi 1 mai 2026.

Ville : 08400 Vouziers

Département : Ardennes

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif Participation

Vouziers

Matinée créative et détente

Vouziers Ardennes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Séance de yoga et création de chapelet en pierre avec Les Méditations d’Aliséa
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Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88 

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English :

Yoga session and stone rosary creation with Les Méditations d’Aliséa

L’événement Matinée créative et détente Vouziers a été mis à jour le 2026-04-08 par Ardennes Tourisme

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