Vouziers

Matinée créative et détente

Vouziers Ardennes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Séance de yoga et création de chapelet en pierre avec Les Méditations d’Aliséa

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Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88

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English :

Yoga session and stone rosary creation with Les Méditations d’Aliséa

L’événement Matinée créative et détente Vouziers a été mis à jour le 2026-04-08 par Ardennes Tourisme