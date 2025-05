Matinée Cyber [en] jeux – Université de Caen Normandie Caen, 14 mai 2025 09:00, Caen.

Calvados

Matinée Cyber [en] jeux Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix Caen Calvados

Début : 2025-05-14 09:00:00

fin : 2025-05-14 14:00:00

2025-05-14

Et si la cybersécurité devenait un jeu d’enfant ?

En famille, venez percer les secrets du numérique et relever des défis ludiques pour comprendre cet environnement et apprendre à naviguer en toute sécurité sur Internet ! Jeux, animations et ateliers vous attendent lors de cette matinée pleine de découvertes.

Curieux, petits hackers en herbe, amateurs de jeux ou parents prudents cet évènement est fait pour vous !

Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix

Caen 14000 Calvados Normandie clementine.besnardeau@unicaen.fr

English : Matinée Cyber [en] jeux

What if cybersecurity were child’s play?

Come and discover the secrets of the digital world with the whole family, and take up some fun challenges to understand this environment and learn how to surf the Internet safely! Games, activities and workshops await you during this morning full of discoveries.

Whether you’re curious, a budding hacker, a gaming enthusiast or a cautious parent, this is the event for you!

German : Matinée Cyber [en] jeux

Was wäre, wenn Cybersicherheit ein Kinderspiel wäre?

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Geheimnisse der digitalen Welt und stellen Sie sich spielerischen Herausforderungen, um diese Umgebung zu verstehen und zu lernen, wie man sicher im Internet surft! Spiele, Animationen und Workshops erwarten Sie an diesem Vormittag voller Entdeckungen.

Neugierige, kleine angehende Hacker, Spielefans oder vorsichtige Eltern: Diese Veranstaltung ist genau das Richtige für Sie!

Italiano :

E se la sicurezza informatica fosse un gioco da ragazzi?

Venite a scoprire i segreti della tecnologia digitale con tutta la famiglia, affrontando sfide divertenti che vi aiuteranno a comprendere questo ambiente e a imparare a navigare in Internet in tutta sicurezza! Giochi, attività e laboratori vi aspettano in questa mattinata ricca di scoperte.

Che siate curiosi, hacker in erba, appassionati di giochi o genitori prudenti, questo è l’evento che fa per voi!

Espanol :

¿Y si la ciberseguridad fuera un juego de niños?

Ven a descubrir los secretos de la tecnología digital con toda la familia, y enfréntate a divertidos retos que te ayudarán a entender este entorno y a aprender a navegar por Internet con seguridad Juegos, actividades y talleres te esperan en esta mañana llena de descubrimientos.

Tanto si eres un curioso, un hacker en ciernes, un entusiasta de los juegos o un padre precavido, ¡este es tu evento!

