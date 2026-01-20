Matinée d’accueil de l’office de tourisme Visite de fruitière à comté et dégustations Rue de la Seignette Maisons-du-Bois-Lièvremont

Matinée d’accueil de l’office de tourisme Visite de fruitière à comté et dégustations

Rue de la Seignette Fruitière de la Seignette Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs

Début : 2026-02-09 10:30:00

fin : 2026-02-09 12:00:00

2026-02-09

De 10h30 à 12h.

Organisée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs, avec la participation de prestataires.

Visite gratuite semi-accompagnée de la fruitière à comté, suivie d’un moment convivial avec diaporama sur les activités hivernales et les commerçants partenaires et dégustation de produits régionaux.

Entrée libre.

Rue de la Seignette Fruitière de la Seignette Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32 montbenoit@destination-hautdoubs.com

