Matinée d’accueil de l’office de tourisme visite de fruitière et dégustations Rue de la Seignette La Chaux

De 10h30 à 12h.
Organisée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs, avec la participation de prestataires.
Visite gratuite de la Fruitière à comté de la Seignette, diaporama sur les animations hivernales et les commerçants partenaires et dégustation de produits régionaux.
Entrée libre.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.   .

Rue de la Seignette Fruitière de la Seignette La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32  montbenoit@destination-hautdoubs.com

