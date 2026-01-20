Matinée d’accueil de l’office de tourisme Visite de l’Abbaye et dégustations Abbaye de Montbenoît Cloître Montbenoît

Matinée d’accueil de l’office de tourisme Visite de l’Abbaye et dégustations

Abbaye de Montbenoît Cloître 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs

Début : 2026-02-23 10:30:00

fin : 2026-02-23 12:00:00

2026-02-23

De 10h30 à 12h.

Organisée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs, avec la participation de prestataires.

Visite gratuite semi-accompagnée de l’Abbaye de Montbenoît, suivie d’un moment convivial dans le cloître avec un diaporama sur les activités hivernales et les commerçants partenaires et une dégustation de produits régionaux.

Entrée libre.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme. .

Abbaye de Montbenoît Cloître 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32 montbenoit@destination-hautdoubs.com

