Matinée d’accueil de l’office de tourisme Visite de l’Abbaye et dégustations Abbaye de Montbenoît Cloître Montbenoît
Matinée d’accueil de l’office de tourisme Visite de l’Abbaye et dégustations Abbaye de Montbenoît Cloître Montbenoît lundi 23 février 2026.
Matinée d’accueil de l’office de tourisme Visite de l’Abbaye et dégustations
Abbaye de Montbenoît Cloître 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 10:30:00
fin : 2026-02-23 12:00:00
Date(s) :
2026-02-23
De 10h30 à 12h.
Organisée par l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs, avec la participation de prestataires.
Visite gratuite semi-accompagnée de l’Abbaye de Montbenoît, suivie d’un moment convivial dans le cloître avec un diaporama sur les activités hivernales et les commerçants partenaires et une dégustation de produits régionaux.
Entrée libre.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme. .
Abbaye de Montbenoît Cloître 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32 montbenoit@destination-hautdoubs.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Matinée d’accueil de l’office de tourisme Visite de l’Abbaye et dégustations
L’événement Matinée d’accueil de l’office de tourisme Visite de l’Abbaye et dégustations Montbenoît a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS