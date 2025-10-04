Matinée d’accueil des nouveaux Perrosiens Perros-Guirec

Matinée d’accueil des nouveaux Perrosiens Perros-Guirec samedi 4 octobre 2025.

Matinée d’accueil des nouveaux Perrosiens

1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Vous venez d’arriver à Perros-Guirec ?

La Ville vous ouvre grand ses portes lors de la matinée d’accueil des nouveaux arrivants, le samedi 4 octobre à 10h au Palais des Congrès, plage de Trestraou.

Au programme

– Rencontre avec le Maire et les élus ;

– Présentation des services municipaux et des grands projets de la Ville ;

– Moment d’échange convivial entre nouveaux Perrosiens

– Tombola des nouveaux Perrosiens pour tenter remporter une activité à découvrir sur la commune !

Un moment idéal pour échanger et faire connaissance avec d’autres habitants fraîchement installés.

La matinée se clôturera autour d’un pot de l’amitié.

Entrée libre et gratuite

Inscription auprès du service communication communication@perros-guirec.com .

1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 03

