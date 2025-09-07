Matinée de confirmation Centre équestre et Haras du Nébouzan Lannemezan

Matinée de confirmation Centre équestre et Haras du Nébouzan Lannemezan dimanche 7 septembre 2025.

Matinée de confirmation

Centre équestre et Haras du Nébouzan 991 Route d’Auch Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 13:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Matinée de confirmations des pouliches haflinger de la région.

– Présentation modèle et allures

– Découverte des notations et critère d’élevage

.

Centre équestre et Haras du Nébouzan 991 Route d’Auch Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 07 30 37

English :

Confirmation morning for the region’s haflinger fillies.

– Model and gait presentation

– Introduction to ratings and breeding criteria

German :

Matinee zur Bestätigung der Haflingerstuten aus der Region.

– Vorstellung von Modell und Gangarten

– Entdeckung der Bewertungen und Zuchtkriterien

Italiano :

Mattinata di conferma per le puledre Haflinger della regione.

– Presentazione di modelli e andature

– Scoperta delle valutazioni e dei criteri di allevamento

Espanol :

Mañana de confirmación para las potras Haflinger de la región.

– Presentación de modelos y andares

– Descubrimiento de las calificaciones y criterios de cría

L’événement Matinée de confirmation Lannemezan a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65