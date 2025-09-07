Matinée de confirmation Centre équestre et Haras du Nébouzan Lannemezan
Matinée de confirmation Centre équestre et Haras du Nébouzan Lannemezan dimanche 7 septembre 2025.
Matinée de confirmation
Centre équestre et Haras du Nébouzan 991 Route d'Auch Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-07 09:00:00
fin : 2025-09-07 13:00:00
2025-09-07
Matinée de confirmations des pouliches haflinger de la région.
– Présentation modèle et allures
– Découverte des notations et critère d’élevage
Centre équestre et Haras du Nébouzan 991 Route d’Auch Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 07 30 37
English :
Confirmation morning for the region’s haflinger fillies.
– Model and gait presentation
– Introduction to ratings and breeding criteria
German :
Matinee zur Bestätigung der Haflingerstuten aus der Region.
– Vorstellung von Modell und Gangarten
– Entdeckung der Bewertungen und Zuchtkriterien
Italiano :
Mattinata di conferma per le puledre Haflinger della regione.
– Presentazione di modelli e andature
– Scoperta delle valutazioni e dei criteri di allevamento
Espanol :
Mañana de confirmación para las potras Haflinger de la región.
– Presentación de modelos y andares
– Descubrimiento de las calificaciones y criterios de cría
