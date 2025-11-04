Matinée de la Forme Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay

Matinée de la Forme

Salle Jeanne d’Arc 13 avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-04 08:45:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Dans le cadre du dispositif Cap Form’senior, organisé conjointement par le Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme, la CARSAT Auvergne, AG2R La mondiale, et Montplaisir sport santé, nous vous invitons à la Matinée de la Forme.

Salle Jeanne d’Arc 13 avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 52 54 68 34 montplaisir43@gmail.com

English :

As part of the Cap Form?senior program, organized jointly by the Ligue Auvergne Rhône-Alpes d?Athlétisme, CARSAT Auvergne, AG2R La mondiale, and Montplaisir sport santé, we invite you to the Matinée de la Forme.

German :

Im Rahmen des Programms Cap Form?senior, das gemeinsam von der Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme, CARSAT Auvergne, AG2R La mondiale und Montplaisir sport santé organisiert wird, laden wir Sie zur Matinée de la Forme ein.

Italiano :

Nell’ambito del programma Cap Form’senior, organizzato congiuntamente dalla Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme, CARSAT Auvergne, AG2R La mondiale e Montplaisir sport santé, vi invitiamo alla Matinée de la Forme.

Espanol :

En el marco del Cap Form?senior, organizado conjuntamente por la Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme, CARSAT Auvergne, AG2R La mondiale y Montplaisir sport santé, le invitamos a la Matinée de la Forme.

