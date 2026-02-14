Matinée de l’emploi du MiN !, MIN de Nantes, Rezé

Matinée de l’emploi du MiN ! Mercredi 18 février, 09h00 MIN de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T09:00:00+01:00 – 2026-02-18T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T09:00:00+01:00 – 2026-02-18T12:00:00+01:00

Le mercredi 18 février 2026, le MIN Nantes Métropole organise une matinée dédiée à l’emploi.

Objectif : faire découvrir des métiers porteurs et faciliter les rencontres entre entreprises et candidats.

Logistique, agroalimentaire, commerce de gros, restauration ou services : de nombreuses entreprises du Marché d’Intérêt National (MIN) de Nantes recrutent.

Si vous êtes à la recherche d’un poste en CDD, CDI ou alternance dans les domaines de la logistique (préparation de commande, maintenance…), de la relation client (vente marché…), de la sécurité et en fonction support, cette matinée est faite pour vous !

Cette matinée permet aux professionnels et personnes en recherche d’emploi de rencontrer directement les recruteurs et d’identifier les opportunités du territoire. Plusieurs postes, en CDD, CDI, alternance ou saisonnier, sont à pourvoir.

Rendez-vous le mercredi 18 février 2026 de 9h à 12h, bâtiment B, à côté de Promocash.

Entrée et parking gratuit pour les candidats. Présentez-vous aux barrières et signalez à l’interphone que vous venez à « la matinée de l’emploi ».

MIN de Nantes 71 Bd Alfred Nobel, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.minnantes.com/matinee-de-lemploi-le-18-fevrier-au-min-de-nantes »}]

Matinée dédiée à l’emploi