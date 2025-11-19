Matinée de l’industrie JUNIA campus Lille Lille

Matinée de l’industrie Mercredi 19 novembre, 09h30 JUNIA campus Lille Nord

Début : 2025-11-19T09:30:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Venez découvrir l’industrie 4.0 durant une matinée, le mercredi 19 novembre. Au programme : atelier robotique, impression 3D/scanner, et atelier métrologie, dispensés par des enseignants-chercheur JUNIA.

JUNIA campus Lille 2 rue norbert ségard Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

Matinée dédiée à l’industrie 4.0 industrie robotique