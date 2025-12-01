Matinée de Noël au cinéma La Coupole Saint-Louis

Matinée de Noël au cinéma La Coupole

4 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 10:30:00

fin : 2025-12-14

Bienvenue à la traditionnelle matinée de Noël du cinéma La Coupole !

Au programme projection de La Petite Fanfare de Noël, photos avec le Père Noël et goûter offert.

La Petite fanfare de Noël

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !

40 min | Programme de 4 courts métrages .

4 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 10 20

