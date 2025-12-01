Matinée de Noël chez Vignes en Selle

Lieu-dit La Bottière Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 13:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Fêtez Noël chez Vignes en Selle avec des nombreuses animations et gourmandises.

Un joli moment avec les chevaux vous attend avant les fêtes chez Vignes en Selle.

Au programme de cette première édition baptême à poney (gratuit) buvette de Noël avec du bon vin chaud, du chocolat chaud et de savoureuses crêpes…

On clôturera cette matinée par un joli spectacle menée par les écuyères de Vignes en Selle un spectacle à 11 h et un spectacle à 12h !

Entrée libre les bonnets et pulls de Noël sont acceptés !!! .

Lieu-dit La Bottière Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr

English :

Celebrate Christmas at Vignes en Selle with a host of events and delicacies.

German :

Feiern Sie Weihnachten bei Vignes en Selle mit zahlreichen Animationen und Leckereien.

Italiano :

Festeggiate il Natale a Vignes en Selle con una serie di eventi e di offerte.

Espanol :

Celebre la Navidad en Vignes en Selle con un sinfín de eventos y caprichos.

L’événement Matinée de Noël chez Vignes en Selle Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges