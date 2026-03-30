Matinée de Pâques Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS
Matinée de Pâques Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS lundi 6 avril 2026.
La piscine Thérèse et Jeanne Brulé organise une matinée spéciale Pâques le lundi 6 avril de 10h à 12h, dédiée aux enfants.
Au programme :
– Une chasse aux œufs dans le bassin, encadrée par un maître-nageur, pour s’amuser en toute sécurité
– Une activité manuelle dans le hall, permettant aux enfants de décorer leurs propres œufs de Pâques
Cette matinée est pensée comme un moment de partage et de découverte, alliant activité physique et créativité.
Et pour prolonger le plaisir, chaque enfant repartira avec des surprises chocolatées !
À l’occasion de Pâques, la piscine Thérèse et Jeanne Brulé invite les enfants à participer à une matinée festive mêlant jeux aquatiques et créativité, pour un moment ludique et convivial.
Le lundi 06 avril 2026
de 10h00 à 12h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-06T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-06T10:00:00+02:00_2026-04-06T12:00:00+02:00
Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS
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