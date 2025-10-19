Matinée de pêche Wasselonne

Matinée de pêche Wasselonne dimanche 19 octobre 2025.

Matinée de pêche

5 impasse de Lucerne Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 11:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Dernière matinée de pêche de 8h à 11h.

Emplacement libre. .

5 impasse de Lucerne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 62 31 01 vogleral@free.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Matinée de pêche Wasselonne a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble