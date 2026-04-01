Matinée de pratique artistique La Couleur Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Matinée de pratique artistique La Couleur Rue de l’Homme de Bois Honfleur vendredi 17 avril 2026.
Matinée de pratique artistique La Couleur
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 11:30:00
Date(s) :
2026-04-17
A l’occasion de L’expo idéale , découvrez différentes techniques pastiques pour faire une œuvre colorée.
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Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Matinée de pratique artistique La Couleur
As part of L’expo idéale , discover different pastic techniques for creating a colourful work of art.
L’événement Matinée de pratique artistique La Couleur Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité