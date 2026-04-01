Matinée de pratique artistique La Couleur Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Matinée de pratique artistique La Couleur

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17

A l’occasion de L’expo idéale , découvrez différentes techniques pastiques pour faire une œuvre colorée.

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Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Matinée de pratique artistique La Couleur

As part of L’expo idéale , discover different pastic techniques for creating a colourful work of art.

L’événement Matinée de pratique artistique La Couleur Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité