Matinée de printemps Vitré

L’Office de Tourisme du Pays de Vitré organise une matinée de printemps.

Au programme

11h00 Visite guidée Odorico et l’architecture entre deux guerres

Laissez-vous conter l’histoire de la célèbre famille de mosaïstes installée à Rennes à la fin du 19ème siècle, illustrée par ses réalisations vitréennes. Découvrez le renouveau de la ville et de son architecture entre 1920 et 1940. Art-déco, régionalisme, modernisme, tout est là.

Une époque méconnue et pleine de surprises !

Durée de la visite guidée 1h30

12h30 Apéritif et grignotages à le minotel situé rue Poterie à Vitré.

Durée de l’apéritif 1h00

Tarif 21€ par personne à régler à la réservation (en espèces, chèque ou carte bancaire).

Le lieu de départ de la visite sera communiqué lors de la réservation.

Réservation obligatoire et règlement jusqu’au lundi 13 avril 2026 à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré.

*Sous réserve d’un minimum de 12 personnes inscrites. .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 46

