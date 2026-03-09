Matinée de printemps Vitré
L’Office de Tourisme du Pays de Vitré organise une matinée de printemps.
Au programme
11h00 Visite guidée Odorico et l’architecture entre deux guerres
Laissez-vous conter l’histoire de la célèbre famille de mosaïstes installée à Rennes à la fin du 19ème siècle, illustrée par ses réalisations vitréennes. Découvrez le renouveau de la ville et de son architecture entre 1920 et 1940. Art-déco, régionalisme, modernisme, tout est là.
Une époque méconnue et pleine de surprises !
Durée de la visite guidée 1h30
12h30 Apéritif et grignotages à le minotel situé rue Poterie à Vitré.
Durée de l’apéritif 1h00
Tarif 21€ par personne à régler à la réservation (en espèces, chèque ou carte bancaire).
Le lieu de départ de la visite sera communiqué lors de la réservation.
Réservation obligatoire et règlement jusqu’au lundi 13 avril 2026 à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré.
*Sous réserve d’un minimum de 12 personnes inscrites. .
Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 46
