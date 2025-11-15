MATINÉE DE RAMASSAGE DE DÉCHETS

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Matinée de ramassage de déchets à Lamalou-les-Bains !

Rejoignez-nous samedi 15 novembre dès 9h sur le parvis du Casino de Lamalou-les-Bains pour une matinée conviviale et utile dédiée à la protection de notre environnement.

Au programme

9h00 Accueil des participants

9h30 Nettoyage des berges du Bitoulet, du centre-ville et de la voie verte

11h30 Pot de l’amitié pour clôturer la matinée dans la bonne humeur

Équipements recommandés une paire de gants, un gilet de sécurité… et votre bonne humeur !

Cette action citoyenne est organisée par l’APE de Lamalou en partenariat avec le Collectif Orb et Monts Environnement, la Mairie de Lamalou-les-Bains et Grand Orb Environnement.

Ensemble, faisons un geste pour notre planète tout en partageant un moment convivial en famille ou entre amis !

Contact 06 73 06 71 97 .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 73 06 71 97

English :

Waste collection morning in Lamalou-les-Bains!

Join us on Saturday November 15 from 9am onwards in front of the Lamalou-les-Bains Casino for a friendly and useful morning dedicated to protecting our environment.

Recommended equipment: a pair of gloves, a safety vest? and your good mood!

Contact: 06 73 06 71 97

German :

Matinée zum Müllsammeln in Lamalou-les-Bains!

Begleiten Sie uns am Samstag, den 15. November, ab 9 Uhr auf dem Vorplatz des Casinos in Lamalou-les-Bains zu einem geselligen und nützlichen Vormittag, der dem Schutz unserer Umwelt gewidmet ist.

Empfohlene Ausrüstung: ein Paar Handschuhe, eine Warnweste… und gute Laune!

Kontakt: 06 73 06 71 97

Italiano :

Mattinata di raccolta dei rifiuti a Lamalou-les-Bains!

Sabato 15 novembre, a partire dalle ore 9.00, davanti al Casinò di Lamalou-les-Bains, partecipate a una mattinata utile e conviviale dedicata alla protezione dell’ambiente.

Equipaggiamento consigliato: un paio di guanti, un gilet di sicurezza e il vostro buon umore!

Contatto: 06 73 06 71 97

Espanol :

¡Mañana de recogida de basura en Lamalou-les-Bains!

Únase a nosotros el sábado 15 de noviembre a partir de las 9 de la mañana frente al Casino de Lamalou-les-Bains para una mañana amistosa y útil dedicada a la protección de nuestro medio ambiente.

Equipo recomendado: un par de guantes, un chaleco de seguridad… ¡y su buen humor!

Contacto: 06 73 06 71 97

