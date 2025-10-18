Matinée de Yoga Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Matinée de Yoga Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne samedi 18 octobre 2025.

Matinée de Yoga

189 route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Matinée de Yoga. Venez découvrir le Yoga intégral (pratique douce). Offrez vous un temps d’immersion et d’intégration profond. Un temps pour expérimenter Être plutôt que faire. Revenir à la Présence. Accueillir ce qui se joue en nous.

Soutenus par différentes pratiques: postures, écoute intérieure, enchaînements de mudras, danses sacrées, chants de mantras, méditation, temps d’échanges… .

189 route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 56 17 41 n.curt@laposte.net

English : Matinée de Yoga

German : Matinée de Yoga

Italiano :

Espanol :

L’événement Matinée de Yoga Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne a été mis à jour le 2025-10-08 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III