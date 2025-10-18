Matinée de Yoga Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
Matinée de Yoga Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne samedi 18 octobre 2025.
Matinée de Yoga
189 route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Matinée de Yoga. Venez découvrir le Yoga intégral (pratique douce). Offrez vous un temps d’immersion et d’intégration profond. Un temps pour expérimenter Être plutôt que faire. Revenir à la Présence. Accueillir ce qui se joue en nous.
Soutenus par différentes pratiques: postures, écoute intérieure, enchaînements de mudras, danses sacrées, chants de mantras, méditation, temps d’échanges… .
189 route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 56 17 41 n.curt@laposte.net
English : Matinée de Yoga
German : Matinée de Yoga
Italiano :
Espanol :
L’événement Matinée de Yoga Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne a été mis à jour le 2025-10-08 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III