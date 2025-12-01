Matinée d’échanges Retour à la terre en Europe ?

Salle des fêtes d’Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-18 09:30:00

fin : 2025-12-18 12:30:00

2025-12-18

Retour à la terre en Europe ?

Un échange inédit dans le Val d’Azun ! organisé par Back to earth? relayé par Agora Pyrénées et Tiers Lieu d’Azun.

Nos campagnes et montagnes européennes connaissent des renaissances inattendues avec l’arrivée de nouvelles populations.

Le Val d’Azun a l’honneur d’accueillir des acteurs européens passionnés de Grèce, de Chypre, d’Italie et de Croatie, tous mobilisés autour de l’accueil de nouveaux arrivants en milieu rural.

Venez échanger avec Back To Earth, Université de Thessalie, Mounmted Institute, Breza, Aura Mundi, Pindos network et Le Cube Consultants et des acteurs locaux lors d’une matinée exceptionnelle !

Au programme de la matinée d’échange

– 9h30 Table ronde introductive avec Jean-Pierre Cazaux, Maire d’Arrens-Marsous, sur l’accueil des nouveaux habitants dans le Val d’Azun et ses effets sur le territoire.

– 10h00 Témoignages inspirants de nouveaux habitants du Val d’Azun éleveurs, artistes, producteurs de plantes médicinales et maraîchers.

– 10h45 Regards croisés européens Des témoignages sur les dynamiques du retour à la terre dans leurs territoires et leurs rapports d’étonnement suite à leur visite chez nous !

– 11h30 Ateliers participatifs pour identifier les points communs et les différences entre nos expériences.

Quels sont les défis ? Quelles sont les opportunités ? Comment nos expériences font-elles écho ou contrastent-elles ?

Venez partager vos réflexions et rencontrer l’équipe du projet européen Back To Earth.

Après la conclusion à 12h30, un buffet convivial pyrénéen vous attend pour prolonger les échanges !

– Inscription souhaitée sur formulaire en ligne.

– Entrée libre. .

English :

Back to earth in Europe?

A unique exchange in the Val d’Azun! organized by Back to earth? relayed by Agora Pyrénées and Tiers Lieu d?Azun.

Our European countryside and mountains are undergoing an unexpected renaissance with the arrival of new populations.

The Val d’Azun is honored to welcome passionate European actors from Greece, Cyprus, Italy and Croatia, all mobilized around welcoming newcomers to rural areas.

Come and meet Back To Earth, University of Thessaly, Mounmted Institute, Breza, Aura Mundi, Pindos network and Le Cube Consultants, as well as local players, for an exceptional morning!

The morning’s program includes

– 9:30am: Introductory round table with Jean-Pierre Cazaux, Mayor of Arrens-Marsous, on welcoming new residents to the Val d’Azun and its impact on the region.

– 10:00 am: Inspiring testimonials from new Val d’Azun residents: farmers, artists, medicinal plant growers and market gardeners.

– 10:45: European perspectives: Testimonials on the dynamics of the return to the land in their territories and their reports of astonishment following their visit to us!

– 11:30am: Participatory workshops to identify the similarities and differences between our experiences.

What are the challenges? What are the opportunities? How do our experiences echo or contrast?

Come and share your thoughts and meet the Back To Earth European project team.

After the conclusion of the event at 12:30 p.m., a convivial Pyrenean buffet awaits you to prolong the exchanges!

