AGENDA · Bey
Matinée « découverte » Salle de L’atelier Bey
mardi 22 septembre 2026 · Salle de L'atelier · Bey
Informations pratiques
Bey
Matinée « découverte »
Salle de L’atelier 2 Place de l’Église Bey Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22 11:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Inscription auprès de Sophie Menand. .
Salle de L’atelier 2 Place de l’Église Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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English : Matinée « découverte »
L’événement Matinée « découverte » Bey a été mis à jour le 2026-09-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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