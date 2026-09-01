UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bey

Matinée « découverte » Salle de L’atelier Bey

mardi 22 septembre 2026 · Salle de L'atelier · Bey

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle de L'atelier
Adresse
2 Place de l'Église
Ville
71620 Bey
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Bey

Matinée « découverte »

Salle de L’atelier 2 Place de l’Église Bey Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22 11:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Inscription auprès de Sophie Menand.   .

Salle de L’atelier 2 Place de l’Église Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinée « découverte »

L’événement Matinée « découverte » Bey a été mis à jour le 2026-09-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

À voir aussi à Bey (Saône-et-Loire)