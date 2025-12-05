Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen ) Monastère Zen Kanshoji La Coquille
Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen ) Monastère Zen Kanshoji La Coquille dimanche 14 décembre 2025.
Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen )
Monastère Zen Kanshoji 208 Chemin du Monastère La Coquille Dordogne
Thé d’accueil
Présentation du zen
Initiation à la méditation zen
Questions réponses
Monastère Zen Kanshoji 208 Chemin du Monastère La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 06 35
English :
Welcome tea
Presentation of Zen
Introduction to Zen meditation
Questions and answers
