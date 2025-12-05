Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen ) Monastère Zen Kanshoji La Coquille

Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen )

Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen ) Monastère Zen Kanshoji La Coquille dimanche 14 décembre 2025.

Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen )

Monastère Zen Kanshoji 208 Chemin du Monastère La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Thé d’accueil
Présentation du zen
Initiation à la méditation zen
Questions réponses
Thé d’accueil
Présentation du zen
Initiation à la méditation zen
Questions réponses   .

Monastère Zen Kanshoji 208 Chemin du Monastère La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 06 35 

English :

Welcome tea
Presentation of Zen
Introduction to Zen meditation
Questions and answers

L’événement Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen ) La Coquille a été mis à jour le 2025-12-03 par Isle-Auvézère