Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen ) Monastère Zen Kanshoji La Coquille

Matinée découverte de la méditation Zen ( Zazen )

Monastère Zen Kanshoji 208 Chemin du Monastère La Coquille Dordogne

Thé d’accueil

Présentation du zen

Initiation à la méditation zen

Questions réponses

Monastère Zen Kanshoji 208 Chemin du Monastère La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 06 35

English :

Welcome tea

Presentation of Zen

Introduction to Zen meditation

Questions and answers

