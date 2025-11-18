matinée découverte industrie avec le GEIQ AFPMA FORMATION Péronnas

matinée découverte industrie avec le GEIQ AFPMA FORMATION Péronnas mardi 18 novembre 2025.

matinée découverte industrie avec le GEIQ Mardi 18 novembre, 09h00 AFPMA FORMATION Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

A l’occasion de la Semaine de l’industrie , le GEIQ Industrie de l’Ain (Groupement d’employeurs) organise, mardi 18 novembre de 9 h à 11 h 00 à l’AFPMA, Pôle Formation de l’UIMM de Ain, une « Matinée Découverte de l’industrie »

Les demandeurs d’emploi pourront se projeter concrètement dans les différents métiers en démonstration et rencontrer des professionnels afin d’échanger sur les formations et les parcours professionnels.

AFPMA FORMATION 1 allée des tyrandes 01960 PERONNAS Péronnas 01960 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Matinée découverte metiers de l’industrie decouverte emplois