Matinée découverte Sport Santé Pontarlier
Matinée découverte Sport Santé Pontarlier vendredi 13 février 2026.
Matinée découverte Sport Santé
1 Rue des Lavaux Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 08:00:00
fin : 2026-02-13 13:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Organisé par Total Unity Training.
Le sport santé, une activité physique adaptée pour bouger en sécurité et se sentir meiux au quotidien.
Inscription via les réseaux sociaux ou par téléphone au 07 50 52 20 04. .
1 Rue des Lavaux Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 52 20 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Matinée découverte Sport Santé
L’événement Matinée découverte Sport Santé Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS