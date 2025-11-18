Matinée Découvertes des métiers de l’Industrie Péronnas – Agence BOURG EN BRESSE Péronnas

Matinée Découvertes des métiers de l’Industrie Mardi 18 novembre, 09h00 Péronnas – Agence BOURG EN BRESSE Ain

L’INDUSTRIE est un secteur dynamique et un atout sur notre territoire, le département de l’Ain et les entreprises ont besoin de vous pour perdurer et rester Leader ! – Présentation des métiers de l’industrie. – Visite des installations d’Excellence du centre de formation AFPMA de Péronnas. – Animés par le GEIQ01 et l’UIMM01, pour représenter les entreprises adhérentes qui sont en recrutement permanent. Vous souhaitez avoir un premier niveau d’information sur ces métiers et découvrir comment se q

Péronnas – Agence BOURG EN BRESSE 01960 Péronnas Péronnas 01960 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

L’INDUSTRIE est un secteur dynamique et un atout sur notre territoire, le département de l’Ain et les entreprises ont besoin de vous pour perdurer et rester Leader ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie