Matinée dégustation de Tripes ou Sarasson Saint-Julien-du-Pinet

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
7 €
Début : 2026-01-25 08:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Service à partir de 8h. Avec ou sans réservation. Repas ouvert aux adultes et aux enfants.
Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 62 58 96 apebeauxveyrines@gmail.com
English :
Service from 8am. With or without reservation. Meals open to adults and children.
