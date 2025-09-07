MATINÉE DES ASSOCIATIONS Bassan

MATINÉE DES ASSOCIATIONS Bassan dimanche 7 septembre 2025.

La Passejada Bassan Hérault

Tarif : – –

Retrouvez les associations de votre commune pour découvrir votre prochaine activité !
Entrée libre.
La Passejada Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 

English :

Meet your local associations and discover your next activity!
Free admission.

German :

Treffen Sie die Vereine Ihrer Gemeinde, um Ihre nächste Aktivität zu entdecken!
Freier Eintritt.

Italiano :

Incontra le associazioni della tua zona per scoprire la tua prossima attività!
L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Conozca a las asociaciones de su zona e infórmese sobre su próxima actividad
La entrada es gratuita.

