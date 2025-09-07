MATINÉE DES ASSOCIATIONS Bassan
MATINÉE DES ASSOCIATIONS Bassan dimanche 7 septembre 2025.
MATINÉE DES ASSOCIATIONS
La Passejada Bassan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Retrouvez les associations de votre commune pour découvrir votre prochaine activité !
Entrée libre.
Retrouvez les associations de votre commune pour découvrir votre prochaine activité !
Entrée libre. .
La Passejada Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67
English :
Meet your local associations and discover your next activity!
Free admission.
German :
Treffen Sie die Vereine Ihrer Gemeinde, um Ihre nächste Aktivität zu entdecken!
Freier Eintritt.
Italiano :
Incontra le associazioni della tua zona per scoprire la tua prossima attività!
L’ingresso è gratuito.
Espanol :
Conozca a las asociaciones de su zona e infórmese sobre su próxima actividad
La entrada es gratuita.
L’événement MATINÉE DES ASSOCIATIONS Bassan a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE