MATINÉE DES ASSOCIATIONS Espondeilhan

MATINÉE DES ASSOCIATIONS
Avenue de la gare Espondeilhan Hérault
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Retrouvez les associations de votre commune pour découvrir votre nouvelle passion!
Entrée libre.
Avenue de la gare Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77
English :
Join your local associations to discover your new passion!
Free admission.
German :
Finden Sie die Vereine Ihrer Gemeinde, um Ihre neue Leidenschaft zu entdecken!
Freier Eintritt.
Italiano :
Unitevi alle associazioni della vostra zona per scoprire la vostra nuova passione!
L’ingresso è gratuito.
Espanol :
Únase a las asociaciones de su zona para descubrir su nueva pasión
La entrada es gratuita.
