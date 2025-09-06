MATINÉE DES ASSOCIATIONS Espondeilhan

MATINÉE DES ASSOCIATIONS Espondeilhan samedi 6 septembre 2025.

MATINÉE DES ASSOCIATIONS

Avenue de la gare Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Retrouvez les associations de votre commune pour découvrir votre nouvelle passion!

Entrée libre.

Retrouvez les associations de votre commune pour découvrir votre nouvelle passion!

Entrée libre. .

Avenue de la gare Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77

English :

Join your local associations to discover your new passion!

Free admission.

German :

Finden Sie die Vereine Ihrer Gemeinde, um Ihre neue Leidenschaft zu entdecken!

Freier Eintritt.

Italiano :

Unitevi alle associazioni della vostra zona per scoprire la vostra nuova passione!

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Únase a las asociaciones de su zona para descubrir su nueva pasión

La entrada es gratuita.

L’événement MATINÉE DES ASSOCIATIONS Espondeilhan a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE