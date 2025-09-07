MATINÉE DES ASSOCIATIONS Roujan

Rue Bastard Sénaux Roujan Hérault

Matinée des Associations au Parc Bastard Senaux de 10h à 12h.

Venez découvrir nos activités, poser vos questions et finaliser votre inscription. Ambiance conviviale garantie, on vous attend nombreux !

Rue Bastard Sénaux Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 87 09

English :

Matinée des Associations at Parc Bastard Senaux from 10am to 12pm.

Come and discover our activities, ask your questions and complete your registration. We look forward to seeing you there!

German :

Matinée des Associations im Parc Bastard Senaux von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Kommen Sie und entdecken Sie unsere Aktivitäten, stellen Sie Ihre Fragen und schließen Sie Ihre Anmeldung ab. Gesellige Atmosphäre garantiert, wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Matinée des Associations al Parc Bastard Senaux dalle 10.00 alle 12.00.

Venite a scoprire le nostre attività, a porre le vostre domande e a completare la vostra iscrizione. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Matinée des Associations en el Parc Bastard Senaux de 10 a 12 h.

Venga a informarse sobre nuestras actividades, plantee sus preguntas y complete su inscripción. ¡Le esperamos!

