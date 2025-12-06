MATINÉE DES BÉBÉS EVEIL MUSICAL Balaruc-les-Bains

MATINÉE DES BÉBÉS EVEIL MUSICAL

Rue romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Un moment tout doux pour découvrir la musique à travers l’exploration d’instruments, la créativité et le plaisir partagé !Ce mois-ci, nous fêterons Noël au son des métallophonesDe 0 à 3 ans.Deux créneaux horaires 10h15 et 11h00.Sur inscription au 04 67 43 23 45. .

Rue romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr

English :

A gentle way to discover music through instrument exploration, creativity and shared pleasure!

