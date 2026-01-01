Matinée des petits 0-3 ans

Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15 2026-02-12 2026-03-12

L’Accueil 0-3 ans est un moment entre parents et enfants, auquel un temps d’échange est libre et respecté. Musique, motricité, jeux d’éveil mais également rencontre entre parents, échanges sur des thématiques ou simplement pour venir souffler.

Rendez-vous tous les mardis matin de 10h à 12h.

Venez à l’heure que vous souhaitez, sans obligation de rester sur tout le créneau d’ouverture. .

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

