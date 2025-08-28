Matinée des petits 0-3 ans Romans

Romans Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2025-08-28

fin : 2025-09-25

2025-08-28 2025-09-25

L’Accueil 0-3 ans est un moment entre parents et enfants, auquel un temps d’échange est libre et respecté. Musique, motricité, jeux d’éveil mais également rencontre entre parents, échanges sur des thématiques ou simplement pour venir souffler.

Rendez-vous tous les mardis matin de 9h30 à 12h.

Venez à l’heure que vous souhaitez, sans obligation de rester sur tout le créneau d’ouverture. .

Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

