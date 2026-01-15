Matinée des petits Salle des fêtes La Chapelle-Longueville

Matinée des petits

La salle des fêtes de Saint-Just accueille, le dimanche 8 février de 9h à 11h, une matinée spécialement dédiée aux enfants jusqu’à 6 ans. Pensé comme un temps ludique et joyeux, cet événement propose des parcours de motricité et des ateliers créatifs, animés par Audrey, d’Éclats de Rire, et Amélie, d’Accompagnements colorés. Une buvette sera également proposée sur place.

La participation est de 5 € par enfant. Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire au 06 64 70 99 79 ou au 06 84 69 56 97. Un adulte devra rester sur place pendant toute la durée de l’animation. .

Salle des fêtes SAINT-JUST La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 6 64 70 99 79

